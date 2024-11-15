「機場三跑」馬拉松周日登場　羅映潮望做出PB

「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」將於周日（17日）舉行，中國香港田徑總會周五（15日）舉行賽前記者會，海外及本地精英跑手登場。香港跑手黃啟樂對賽事表示歡迎，期待10公里國際賽可以成為香港年度賽事。

三跑10公里國際賽為國際田聯精英級賽事，共有14名海外精英跑手（6男8女）獲邀參賽，當中包括男子世界第8埃塞俄比亞跑手Gemechu Dida Diriba及女子世界排名高踞第2、巴黎奧運的肯亞女跑手Lilian Kasait Rengeruk以及日本U20女子10,000米紀錄保持者不破聖衣等。香港精英代表包括羅映潮、曾曉彤、黃卓寧、屈旨盈、姚潔貞、謝俊賢、黃啟樂。

今次賽事於飛機跑道舉行，不少跑手稱期待在平坦賽道有理想發揮，海外精英跑手更有機會挑戰世界紀錄。香港代表羅映潮表示，「賽道平坦有利造出個人最佳成績(PB)，自己近月加強速度訓練，今次我們和世界級選手一同起步，期待在她們帶領下可以造出佳績。」另一港將黃啟樂透露早前受傷半年，今場將是他的復出戰，「我復操僅約兩個月，狀態平平，加上10公里其實是我的弱項，希望慢慢練回速度，重投馬拉松訓練。」

黃啟樂亦認為賽事有利推動跑手向中距離發展，「希望可以恆常地舉辦10公里國際賽，香港比較專注推廣馬拉松賽事，變相令馬拉松年輕化，但其實年輕時應建立更多速度，對馬拉松發展有長遠影響。」

受颱風雨帶影響，香港近日天氣不穩，天文台預測周日多雲有雨，謝俊賢亦擔心在空曠賽道比賽會受大風影響，所以希望盡量跟著集團行動，互相擋風。他亦不忘提醒參賽市民不要因平坦賽道而太興奮，以致不跟配速跑，過早消耗太多。