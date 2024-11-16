猛將回歸！德國半場大有計

歐國聯A3組焦點戰，德國主場硬撼波斯尼亞。「日耳曼兵團」愈踢愈順，今次仲有穆斯亞拿回歸拍住科利安華迪斯，攻力有增無減，青黃不接嘅波斯尼亞，隨時半場就畀人數，1.5球半場大有計。（周日凌晨3時45分開賽）

德國喺今屆歐國聯A3組順風順水，頭4輪取得3勝1和排榜首，肯定取得頭兩名出線資格。喺四大長老紐亞、湯馬士梅拿、卻奧斯及根度簡宣布退出國家隊後，主帥拿高斯文亦加快換血工作，雙核穆斯亞拿同科利安華迪斯仍係「拿高Sir」嘅戰術重心，而上月國際賽期因傷落選嘅穆斯亞拿，近期喺拜仁頻頻入波，今次亦獲重召係時候孭重飛。

相反，波斯尼亞卻人才凋零，雖然陣中唔係有好多老將，但大部分都未見突出，而且仍要倚重38歲嘅隊長迪斯高攻堅，就知道佢哋有幾多料，加上後防主力哥拉辛拿斯因傷退隊，令本已不穩嘅防線更加脆弱。

睇番波斯尼亞頭4輪僅得1和3負，喺A3組敬陪末席，其中3場喺上半場已經失守落後，試問又點頂得住德軍嘅狂轟猛炸呢？不過半場主勝冇肉食，而德國近4場歐國聯有3次半場開2球或以上，半場大更抵玩。

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