意大利名宿齊撐場　丹尼爾馬甸尼等做主角

意大利將於下周一(18日)凌晨歐國聯主場對法國，「星三代」丹尼爾馬甸尼有望擔正，呢位進攻中場重返「家鄉」聖西路球場為國出征，別具意義。據悉馬甸尼、韋利、基亞連尼，以及多位有份協助意大利捧2006年世界盃冠軍名宿都會入場觀戰，隨時可以見證丹尼爾馬甸尼入波。

意大利已穩奪出線權，領隊史巴列堤應會派部分副選上陣，上月首次晉身大國腳嘅丹尼爾馬甸尼好大機會擔正，一來史帥想觀察佢表現，二來呢位23歲新星嘅爺爺及爸爸都係AC米蘭傳奇名宿，佢亦出身於A米青訓系統，意大利今仗喺A米主場聖西路球場比賽，由丹尼爾馬甸尼擔任正選，既有特別意義，亦有助增強主場氣勢。

丹尼爾馬甸尼近年大部分時間被AC米蘭外借去其他球隊，今夏正式離隊加盟蒙沙，正選上陣10場入1球，上月歐國聯對以色列首次為大國腳上陣，令馬甸尼家族成為意大利史上首個「三爺孫」齊做國腳嘅家族，如果佢今場入波，就更加完美。

另外，丹尼爾馬甸尼嘅解約金僅1,200萬歐元(約9,850萬港元)，盛傳國際米蘭、祖雲達斯、費倫天拿、阿特蘭大都有興趣簽入佢。