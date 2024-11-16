中村祐人：不死鳥捉到鹿識脫角

京都不死鳥上星期於日職以1:1跟來訪的川崎前鋒打成平手後，近3場聯賽取得2勝1和未輸過，並宣佈成功護級。

我認為不死鳥近況好的主要原因，就是隊內3位力量型前鋒獲得源源不絕的供應，這絕對歸功於3位中場中路球員的努力。

在幾位正選前鋒當中，我相信拉菲爾伊利亞斯將能為不死鳥產生最大的入球威脅。他的左腳及頭槌觸角十分敏銳，而且跟其巴西同鄉馬高杜里奧也相當合拍及串連得很好。

鹿島鹿角上周六於主場以0:0悶和名古屋鯨魚後，錄得近4場聯賽的第2場和局。

在該仗比賽，鹿角本來成功踢出監督中後雅喜要求的積極進取風格，其球員都能夠在幾次觸球的情況下作出走動，但當主力球員鈴木優磨於58分鐘領紅牌被逐後，戰術部署隨即出現一些問題。

鈴木優磨今仗將會停賽，換言之鹿角其他幾位前鋒定要分擔其責任，並要交出好表現。盤扭技術一流的師岡柊生今季進步神速，經常獲得監督中後雅喜的信任，成為兩位正前鋒中的其中一人。我相信，今仗他將會是球隊前線進攻上最具危險性的球員。

不過，鈴木優磨的缺陣始終為鹿島鹿角帶來嚴重影響。有見及此，我預計京都不死鳥今仗將會有足夠實力取得勝利，全取3分。