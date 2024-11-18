【有片】法國挫意大利　迪治尼「卡路士上身」

周一(18日)凌晨歐國聯A2組大戰，法國作客3比1擊敗意大利，同得13分下以較佳得失球搶走首名出線資格。法國今場贏波英雄係盧卡斯迪治尼，呢位左閘今場「卡路士上身」，兩次開角球助攻之外，又有精彩罰球令意大利門將擺烏龍，3個入球都由佢製造。

法國隊星光熠熠，效力阿士東維拉嘅迪治尼一直都係綠葉，但原來今場已經係佢第50次為國上陣，而且盡展「死球專家」絕技！迪治尼開波2分鐘就開角球畀拉比奧特頂入，33分鐘佢離門30碼主射罰球有力度有角度，古里莫維卡里奧飛盡托到後中楣反彈入網，可惜歐洲足協判為烏龍波，迪治尼未能拎到首個國際賽入球。意大利2分鐘後由安迪亞甘比亞素追番1粒，但65分鐘迪治尼再次角球助攻拉比奧特頂入，為法國鎖定3比1勝局。

法國贏波後同意大利同分，對賽成績亦都一樣，最後贏1個得失球差搶走小組首名，領隊迪甘斯賽後表示：「意大利狀態好好，我哋知道今場要贏會非常困難，但我覺得我哋值得贏波，雖然今場陣容好年輕同冇乜經驗，但佢哋都有好高技術，今場已證明呢一點。」