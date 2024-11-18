仙拿奪走年終賽今季大豐收　單季袋過億港元

世界「一哥」仙拿周日在ATP年終賽笑到最後，以直落兩盤擊敗美國的富斯，成為首位捧走這項網壇年終最高譽的意大利人；今季名利豐收，總獎金袋走過千萬美元。

23歲的仙拿今年擁有一個超級賽季，生涯贏得兩個大滿貫(澳網及美網)，周日在都靈上演的年終賽決賽再以6比4、6比4挫敗同樣是首次躋身決賽的5號種子美國「一哥」富斯，迎來2024年的第70場勝仗，並且以不失一盤的強勢下捧盃，成為自名宿蘭度於1986年做過之後的第一人。

「這實在太奇妙！能夠在意大利贏得這個冠軍，對我來說更有意義。」仙拿獲得全場球迷的熱烈歡呼，「這是非常特別，對我來說這是一場非常高水平的比賽，我盡力做到最好，所以我很高興。」

仙拿以五連勝奪冠可袋走488萬美元獎金，今季贏得8項賽事，包括澳網及美網，單季總獎金累積至1691萬4435美元(約1.3億港元)，絕對是開心過聖誕。

至於美國的富斯繼今年美網決賽後再次不敵仙拿，但他已創下了自己生涯最佳成績，並於周一在年終排名升上個人新高的第4位，他賽後稱:「對我來說這星期是美好的一周，完美結束今個賽季，並且給我很大信心，我會繼續改進打更好的網球。」

此外，早前男雙賽事亦誕生了冠軍組合，8號種子德國的Tim Putz and Kevin Krawietz成功逆轉頭號種子，首奪年終賽雙打錦標。