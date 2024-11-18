威廉斯贏肖國棟首奪冠中冠　完成生涯重要冠軍版圖

曾三奪世界冠軍的桌球傳奇威廉斯，生涯的冠軍版圖再近完美，周日在冠中冠決賽中由頭帶到尾，以10比6力挫中國的肖國棟，首奪這項榮譽，袋走15萬鎊冠軍獎金。

這位世界排名第6的威爾斯名將，過去收獲大大小小無數錦標，惟曾三次參戰冠中冠都是首圈出局，而今年在不寄厚望的情況愈打愈好，早前他在巡迴錦標賽獲得生涯第26個排名賽冠軍，9月在沙特阿拉伯大師賽勇闖決賽，僅負卓林普，屈居亞軍；今日在冠中冠決賽更顯強勢，一度領先對手肖國棟5比0，即使對方力追，但威廉斯一直保持領先，在第二節更轟出102度及62度，拋離至7比4，最終以10比6獲勝。

「我不敢相信，我不知道自己該怎樣做，但我堅持下去，整個星期我都打得很好，這是我今個獎季贏到的另一個獎盃。」威廉斯與妻兒一齊分享領獎的時刻，特別是在小兒子Joel面前展示了最佳的模範，因為阿Joel極有桌球天份，早前曾在青年組歐錦賽中轟出一Cue「破百」。還有5個月年滿50歲的威廉斯稱:「我不知道該說什麼，似乎我年紀越大，獲得群眾的支持就越多，這令我難以置信，實在無言。我已沒有什麼要證明，我只要享受它，即使今天我輸了，我都會祝賀肖國棟，他打得非常好。」

至於今個星期讓球壇眼前一亮的肖國棟，雖然屈居亞席，但他賽後大方地表示:「球迷非常友善，還要感謝晚上來看我比賽的中國球迷，今天我面對着一個傳奇，該我學了很多，我希望奧蘇里雲、威廉及希堅斯可以繼續打多10年或20年。」

此外，應屆女子世界冠軍白雨露於男子職業賽續有好表現，在英錦賽外圍賽爆冷以6比4擊敗世界排名54的鍾斯晉級，迎來職業生涯（男子賽）第二勝兼兩連勝，並闖入賽事最後80強。