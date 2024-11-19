香港高球賽　壽星仔許龍一克服背傷周四登場

第63屆香港高爾夫球公開賽將於周四（21日）展開，大會周二（19日）假西九戲曲中心舉行發布會。今屆賽事同樣星光熠熠，新西蘭好手甘寶將力爭衞冕，大滿貫得主羅斯、列特、佳馬等星將，以及首位在亞巡賽奪冠的香港球手許龍一將同場獻技。

香港高爾夫球公開賽續於香港哥爾夫球會上演，這亦將是明年全運會的比賽場地。賽事陣容鼎盛，最近狀態極佳的新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）將力爭衞冕，而三位大滿貫得主，包括2013年美國公開賽冠軍兼2015年香港高爾夫球公開賽冠軍羅斯（Justin Rose）、2018年美國大師賽冠軍列特（Patrick Reed）和2014年美國公開賽冠軍佳馬（Martin Kaymer）都希望稱霸粉嶺球場。今次賽事亦首次有邀請25歲的殘疾高爾夫一哥普珀特（KippPopert），成為賽事首位參賽的殘疾球手。

另外22歲南韓新星金柱亨亦成為焦點，金柱亨已在兩項亞巡賽和三項美巡賽中奪冠，成為自活士以來最年輕的美巡賽三連冠球手，去年更在英國公開賽取得並列第2的佳績，他在記者會上表示：「香港賽是我17歲初出道時參加的首個亞巡賽分站，相當期待回來這裡。」香港球手方面，2023年亞巡賽最佳新秀球員兼首位在亞巡賽奪冠的本地球手許龍一、今屆賽事資格賽冠軍伍城鋒及亞軍黃子龍，以及黑純一、蘇沙、沈弘毅、李中堯、楊曉威和陳諾謙等將主場爭取佳績。

日前24歲生日的許龍一期待主場作賽：「好期待回到粉嶺場在家人、朋友前比賽，我一定會全力以赴。」剛在日本登祿普鳳凰賽以第33名完成的許龍一表示已經克服背傷，近期狀態回勇，期待今年在香港賽取得突破。近日香港天氣不穩定，許龍一表示，「主場比賽會有一定優勢，因為我很熟悉這個球場，就算下雨我都知道要怎麼打。」明年全運會將於粉嶺球場舉行，許龍一表示歡迎：「這證明香港高爾夫球有一定水平，我和隊友們都好期待出戰這個比賽。」

香港高爾夫球公開賽首兩天（11月21日及22日）免費開放予公眾入場，而11月23日及24日（星期六及日）的單日門票為港幣200元，四天入場證為港幣300元。18歲或以下人士在持票成人的陪同下，並出示身份證可於整個賽事周內免費入場，至於賽事門票可於KLOOK購買。