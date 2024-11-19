第5變銅牌！謝榮鍵踏上GT盃頒獎台

第71屆澳門格蘭披治大賽車在上演一連串精彩賽事後，香港車手謝榮鍵在大灣區GT盃(GT4)中奪得季軍登上領獎台。該名港將駕駛他由Contempo Concept所贊助的18號Mercedes-AMG GT4於本屆的澳門大賽發揮不俗，以第5名完成比賽。儘管如此，賽會在比賽後追罰數名遺規車手，使本來以第5名完賽的謝榮鍵被提升至第3名，獲得一席季軍，為他今年精彩的賽季畫下圓滿句號。

謝榮鍵在本屆澳門賽事一直都表現出色，其駕駛的Mercedes-AMG GT4戰車不斷刷新最快圈速。他在澳門豐富的作賽經驗是他成功的關鍵，在星期日比賽當天，從早上就一直下著傾盆大雨，令作賽環境變得惡劣。除了場上激烈的比拚外，謝榮鍵還雖面對颱風帶來的強雨，使比賽場地狀況極為多變。從星期四練習賽，到星期日比賽當日，大部分時間賽道都是在濕滑的狀況下進行。

在澳門比賽，排位賽的重要性又再一次被証明為至關重要，因為東望洋賽道最著名的便是難以超越對手。謝榮鍵於比賽中在安全車後面的第二排起步。當時賽道的狀況極其惡劣，雨水被濺起令視野模糊。Kevin於起步時落後了好些位置，因為戰車的低抓地力的路面上表現掙扎。及後，這位香港車手終於成功令輪胎進入工作溫度，並一直保持在第5位的位置。他最後亦以這名次將戰車帶回終點，然而賽會在賽事完結後追罰數名遺規車手，謝榮鍵因此得益而在總成績上升上第3位，收獲一席季軍。

這個季軍令謝榮鍵的2024年賽季以令人欣喜的狀態下完滿結束。Kevin今年賽季的精彩表現，已經展示出他已取得長足的進步，這一席季軍可說是結束今年賽季的最完美方式。謝榮鍵將於下個季度再次回歸賽場，其參賽計劃將在適時向外公佈。