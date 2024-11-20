亞盃外男籃　港隊精銳盡出爭小組首勝

香港男子籃球隊時隔9個月再度出擊，於今輪亞洲盃外圍賽作客硬撼世界排名高34及83位的中華台北和菲律賓，明日先與寶島交手。今次港隊精銳盡出，眾將齊心爭勝，隊長惠龍兒更誓言「一定搏命」！■圖、文：余樂詩、李章杰

世界排名117位的港隊，2月主場以64比94不敵菲律賓，之後作客再以49比88不敵新西蘭，球隊明日及周日作客中華台北和菲律賓，力爭小組首勝。相較2月份陣容，港隊今次有蔡再懃及徐遠征等主力回歸，香港東方射手梁嘉顯傷愈歸來，另外上季效力NBL石家莊翔藍的吳松峻首獲徵召，加上鋒線的葉耀邦和鄧志恒以及2米08中鋒卜聿揚，攻防戰力提升不少。

主教練趙永良：準備多套戰術

港隊領隊蔡啟新表示：「有賴各球會支持，我們很快組織到今次12名球員。兩隊對手實力都比我們強，目標是爭取一場勝利。」由於6組當中成績好的4隊第3名亦有機會晉級，B組第3名將是香港和中華台北之爭。另一領隊周致人坦言：「這是近年最強的港隊，各個位置都『齊腳』，準備工夫亦比以往多，希望有理想發揮。」為備戰賽事，港隊3個月前已展開操練，主教練趙永良透露：「球員狀態非常好，吳松峻和楊睿騏屬不同打法的球員，增加球隊的可塑性，徐遠征可打控球或小前鋒，鄧志恒和葉耀邦在陣則可以打小球戰術。」

中鋒惠龍兒（Duncan）和得分主力蔡再懃再次擔任港隊隊長，Duncan表示：「球隊愈來愈夾，希望每一回合都有進步。」他同時總結2月兩場比賽：「新人韓天次和楊瑞鴻在上個Window都各有表現，『天次』角色是純射手，只要他保持射球的決心就好。楊瑞鴻則有組織能力，兩人都很重要。」Duncan又表示歡迎卜聿揚的回歸：「阿卜和我可作輪換，令我不必太擔心犯規問題，我們又可以打『雙塔』，戰術變化會更多。我相信我們兩場都會有些球迷，未必會有很多，香港球迷一直給予我們支持和鼓勵，一定會搏命！」

楊睿騏要打出拚搏精神

後衞楊睿騏則表示每次代表香港比賽都感榮幸：「今次很早就開始準備，相信整體表現會有進步，雖然要4日打兩場高強度比賽，幸好台灣和菲律賓相距不太遠。我們會打出香港的拚搏精神，不會被他們那麼容易擊敗。」

吳松峻知己知彼盼幫到手

現效力滿貫的「大佬」吳松峻，首度代表港隊征戰亞盃外，這位國際賽「初哥」甚感興奮：「過往試過跟隨港隊集訓，很幸運今次能夠入選，其實我和大部分隊友都頗為熟悉，溝通上完全沒有問題，加上我們12人正處當打之齡，這會成為我們的優勢。」

落場「交到貨」更重於輸贏

跟隨港隊訓練至今，吳松峻表示已與隊友磨合出一定默契：「隊中有很多進攻能力不俗的球員，當然我亦會做好自己的角色，希望能令球隊更多元化。」吳松峻過去兩年效力全國男子籃球聯賽（ＮＢＬ）球隊石家莊翔藍，他指會利用征戰的經驗協助球隊：「中華台北和菲律賓這幾年不斷進步，我會抱着挑戰的心態去應付。不過我認為輸贏不是首要，最緊要是自己『交到貨』。」他更爆出金句：「我們不一定要和他人比較，但可以跟自己較勁，比昨日的自己進步，那便是不錯的成就。」

「大佬」過往曾有4年籃球生涯在寶島度過，這段經歷除令他成長不少外，更與林秉聖及高錦瑋等當地球員結成好友。如今他與林秉聖各自為代表隊出戰亞盃外，履行當初國際賽場上交手的約定：「我們一直有保持聯絡，很期待與他交手。」吳松峻又表示熟悉對手球員打法，有助港隊抗敵：「我曾跟他們部分球員一起訓練及比賽，雖然他們至今未定15人名單，未到最後都不知如何排兵布陣，但無論如何，都會是一場硬仗。」

亞盃外2025港隊名單

教練：趙永良 助教：黃志明、李琪

球員：楊瑞鴻、梁兆華、韓天次、楊睿騏、

吳松峻、卜聿揚、鄧志恒、梁嘉顯、

徐遠征、蔡再懃、惠龍兒、葉耀邦

港隊今輪賽程

21/11 7:00pm 作客Vs中華台北

24/11 7:30pm 作客Vs菲律賓