FIBA3x3香港年終賽　奧運金牌助拳Team Hong Kong

將於本月22至24日舉辦的「FIBA 3x3 香港年終賽2024」周一晚（18日）進行球隊訓練，由奧運冠軍查華斯（Agnis Čavars）領銜的Team Hong Kong一眾球員齊集維多利亞公園，為周五正式開鑼的資格賽作最後準備，港將文俊浩透露目前備戰進度理想，期待與隊友一同於主場出擊，代表香港力爭佳績。

一連三日的「FIBA 3x3 香港年終賽2024」開鑼在即，包括查華斯、文俊浩、張馳岳、張家隆和百德新里組成的Team Hong Kong眾將現身訓練，除了進行約兩個半小時的傳球運球、投籃及防守練習之外，更與來自蒙古的烏蘭巴托隊進行友誼賽，務求提升狀態，成員之一的文俊浩透露球隊正積極備戰，目前進展順利：「球隊每天早晚合共有兩課練習，上午集中於個人技巧，晚上就與不同地區球隊進行友誼賽，例如蒙古，相信透過友賽可有助盡快提升球員狀態及團隊默契度。」

今季3x3年終賽將由14支世界頂尖球隊爭奪冠軍寶座，第二度於主場出戰世界級賽事的文俊浩認為今仗意義非凡，同時相當期待與各國勁旅對碰：「兩年前曾經於維園作賽，因為我當時首次接觸世界賽，心情會相對緊張，近年對過不少內地強隊，在他們身上盡量吸收及累積賽事經驗後，期望在今季賽事中發揮出水準。在資格賽中我們會與普林斯頓隊碰頭，美國的隊伍球風快速多變，投籃的準繩度亦相當有水準。我非常期待挑戰他們，希望在主場球迷面前『打場好波』！」

Team Hong Kong教練兼球員的東京奧運金牌得主查華斯（Agnis Čavars）則形容今屆各國高手雲集，預計戰況將會相當激烈：「無論是B組的美國邁阿密，或是今年的以奧運冠軍荷蘭為班底的阿姆斯特丹，都是世界上最佳的12支球隊之一，各個參賽隊伍實力都毋庸置疑。這是我目前為止參加過的香港比賽中，最高水準的大型資格賽，這會是國際3x3籃球界的焦點，我們必須證明Team Hong Kong是世界前12名的份子，所以我們會盡力做到最好，希望有更多球迷入場為香港打氣。」

「FIBA 3x3 香港年終賽2024」以「Sportertainment」（運動＋娛樂）為主題，場外設有「3x3 Village」及「城市運動體驗區」由周五正午12時正開放予公眾，讓各年齡層的市民在維園同樂，比賽門票現正於快達票網站（HK TICKETING）公開發售，門票價格為100元至680元不等，預料屆時將會有過千球迷參與盛事。東道主球隊Team Hong Kong亦將在周五（22日）晚亮相資格賽，屆時先在當晚7時40分對普林斯頓，然後在8時15分對坎達瓦，資格賽賽制為3隊單循環對賽，首名入分組賽D組。

【FIBA 3x3香港年終賽分組形勢】

資格賽

香港(Team Hong Kong)、普林斯頓(Team Princeton)、坎達瓦(Team Kandava Turība)

分組賽

A組：烏布(Team Ub)、利曼(Team Liman)、柏迪遜(Team Partizan Meta Force)

B組：邁阿密(Team Miami)、羅東華里斯(Raudondvaris Hoptrans)、洛桑(Team Lausanne)

C組：阿姆斯特丹(Team Amsterdam)、里法(Team Riffa)、烏蘭巴托(Team Ulaanbaatar MMC Energy)

D組：巴黎(Team Paris)、維也納(Team Vienna)、資格賽首名球隊