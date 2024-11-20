新進港腳續求進步　尼高拉斯：一切只係開始

尼高拉斯（Nicko）今季轉投港超實力分子大埔，更在10月份國際賽期，首次入選港隊兼上演地標戰；過程看似一帆風順，但其實早年持有智利護照的Nicko，一直被視為外援，更在離開理文U18後無球可踢。對於其足球生涯能夠走到今時今日，他稱要感謝自己：「為自己感到好驕傲，由青訓上唔到一隊，到依家踢到大埔、香港隊。希望一切只係開始，睇吓最後去到幾遠。」

尼高拉斯6、7歲透過父親開始接觸足球，他記得在小時候已有成為職業足球員的夢想：「嗰陣踢足球令我好開心，自己又鍾意皇家馬德里，細個成日睇波，所以好想踢職業，爸爸都好同意。」然而Nicko雖在香港土生土長，卻因家庭關係持有智利護照，導致外援身份的他，當時未能升上理文一隊，更一度未有班落，不過此子未有放棄：「踢咗Sunday League半季，因為水平唔係好高，所以搵咗甲組深水埗。無錯條路好艱難，但冇諗過放棄，唔係我會好嬲自己。」

隨着深水埗散班，Nicko今季選擇加盟大埔，他提到箇中原因：「大埔老闆透過助教『思駿Sir』（陳思駿）揾我，話叫我嚟試腳，去完第一日已經收到合約，嗰陣冇諗太多，自己都想繼續留喺超聯。」至於今季目標，Nicko強調不會因已轉為本地球員而鬆懈，會繼續追求進步：「大埔陣中有好多出色球員，會嘗試同佢哋爭位，同埋除咗助攻，想至少入到3球，而未來當然希望外流，挑戰一下自己。」

去季季尾已取得特區護照的Nicko，在10月份國際賽期首次入選港隊決選，原來這名年輕球員心中早已有顆港隊夢：「上年省港盃喺旺角踢，我有入場睇，見到一片紅海，球迷好熱情，好想有一日可以代表香港比賽。」最終Nicko如願以償，在10月15日主場對柬埔寨一仗，尾段後備入替上演港隊地標戰，更錄得一次射門，賽後他相當興奮，自評表現值6分：「生涯未試過有5千幾人睇我踢波，實有少少緊張！始終踢嘅時間好短，教練安排我落場踢翼，要幫手防守，有機會就上前進攻，都算滿意嘅。」

尼高拉斯檔案：

姓名：Nicholas Benavides Medeiros

出生日期：2001年11月5日（23歲）

司職：左翼、左閘

球衣號碼：87

曾效力球會：深水埗

現效力球會：大埔

尼高拉斯父母為玻利維亞人，天生擁有一副外國人臉孔，但他笑言自己在香港出生和長大，生活模式與普通華人無異，反而更抗拒被人稱為「鬼仔」：「我無讀過國際學校，由細到大都係同華人相處。同埋我都一樣要靠教波揾食，練完波都係同華人隊友食茶餐廳、大牌檔，完全冇所謂。」同時他又表示自己性格相當低調：「又唔係怕羞，只係唔太鍾意出名，驚處理唔到咁多嘢，自己想要Peace（平靜）嘅生活。」

進攻球員出身的尼高拉斯，近年被改造成左閘，他卻表示毫不介意，又笑言「通天老倌」更受球隊、教練喜愛：「細個係鍾意踢翼同前鋒，但依家踢咩位置冇所謂。就算踢閘，我都可以上前助攻、入波，同埋如果做到攔截、保持零失球我都會好開心。」不過，Nicko承認當初轉型時，自己在防守上的確有點不適應：「好記得第一季真係唔理想，因為真係唔慣，尤其9球大敗畀流浪嗰場，好多失波自己都有責任，依家好咗啲，但都仲有改善空間。」

尼高拉斯對上兩季一直隨深水埗征戰港超，可謂愈踢愈好，上季更坐穩正選位置，各項賽事上陣33場，貢獻8入球、2助攻，包括在聯賽對標準流浪個人連中三元，兼獲選為「全場最佳球員」。對於這支地區球隊最後散班，他亦大感無奈：「兩個字失望，嗰陣完季等咗3個星期，每日都話好快有消息，但去到最後突然話揾唔到贊助。當然我都想深水埗繼續搞，因為我哋下半季成績有改善，踢得唔錯。」除此之外，Nicko又透露上季季尾，曾收到本地另一支球隊的聘約，惟當時因未知深水埗來季去向，故未有立即應承，最終因對方已完成組軍，令事件無疾而終。