趙心童禁賽後捲土重來　闖全英正賽鬥梅菲

曾被譽為最有機會贏得世界冠軍的中國桌球名將趙心童，將再踏上昔日的勝利舞台，周四（21日）在全英外圍賽以6比2擊敗禾頓，成功取得正賽資格，結束禁賽後首次在排名賽主賽圈亮相。

27歲的趙心童在萊斯達舉行的全英外圍賽，連贏4仗，僅失9局，並且轟出今次外圍賽的一桿最高度數146，他在外圍賽煞科戰一度落後0比2，並一口氣連追6局反勝，即將轉戰約克舉行的全英賽正賽，周六於32強將面對「魔術師」梅菲。

曾於2021年贏得全英冠軍的趙心童賽坦言:「我真的很掛念着。」過去20個月他因涉打假波被禁賽，並失去了職業賽的資格，要從頭再爭逐職業席位:「我現在回來了，我只希望可以享受比賽，並盡我所能打好比賽，我喜愛桌球，我需要回來；過去兩年不停在訓練，所以這種感覺仍然存在，梅菲是一位非常出色的球手，大家都知他能瞄準任何一個桌球。」

被譽為桌球壇三大賽之一的全英賽，本周六在約克展開，32強已全部誕生，經抽籤後首圈賽事已相當吸引，8屆冠軍的「香港居民」奧蘇里雲首圈對鶴健士，重演2013年世錦賽決賽翻版，而世界第一的卓林普則面對「啫喱」羅拔臣，重演2020全英決賽。