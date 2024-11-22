【香港高球賽】許龍一黑純一暫列第6　甘寶霸榜爭衞冕

「領展香港高爾夫球公開賽」續於粉嶺哥爾夫球場上演第二日賽事，周五（22日）的次輪較量愈鬥激烈，賽事衞冕冠軍新西蘭球手甘寶（Ben Campbell）以1桿之差反超泰國球手提彭（Nitithorn Thippong）登上首席，而杭州亞運金牌得主的香港許龍一狀態漸勇，是日打出低標準5桿、以兩回合總計132桿與同為港將的黑純一並列第6位，強勢入圍明天第三回合爭逐。至於南韓新星金柱亨、以及賽事首位殘疾球手普珀特則分別以超標準1桿和2桿作結，提前出局。

賽事今日吸引球迷入場觀戰氣氛持續熱鬧，幾位星級球手成為比賽焦點，其中香港名將許龍一在今天的發揮漸入佳境，一共抓下7隻「小鳥」，雖然在第6及第15洞打出「柏忌」，但無礙他以兩回合總計低標準8桿（132桿）的成績，登上排名榜並列第6的位置。至於同組的兩名大滿貫得主球手列特（Patrick Reed）及羅斯（Justin Rose）則分別以兩回合總計133桿和135桿，三人一同晉身第三回合比拼。至於其他本地球手發揮未如理想，8人中僅有黑純一兩度打出低標準4桿入圍明日競逐。

上屆賽事冠軍的新西蘭球手甘寶，今天發揮不俗抓下5隻「小鳥」，以65桿完成次回合賽事，兩回合總計低標準12桿，超過首回合領先的泰國球手提彭，獨領群雄；後者是日在第14洞後三度打出「柏忌」，以兩回合129桿失守首席，暫列排名榜第2位。此外，與甘寶同組的南韓新星金柱亨（Tom Kim）則以超標準1桿提早出局，而殘疾高爾夫「一哥」普珀特（Kipp Popert）兩回合以超標2桿作結，無緣取得入圍資格。

值得一提的是，23歲韓國小將Yongjun Bae在次回合抓下8隻「小鳥」，更在第13洞拿下「老鷹」，打出持平今屆賽事單回合最高的低標準桿8桿，一舉躍升至並列第3位。而2014年美國公開賽冠軍佳馬（Martin Kaymer）以低標準2桿驚險入圍。

經兩回合後的成績排名榜(*只列部份焦點球手)

排名 球手 成績

1 甘寶（新西蘭） 128（-12）

2 提彭 （泰國） 129（-11）

3 Yongjun Bae（南韓） 131（-9）

3 袁可威（澳洲） 131（-9）

3 比嘉一貴（日本） 131（-9）

6 許龍一（香港） 132（-8）

6 黑純一（香港） 132（-8）

11 列特（美國） 133（-7）

27 羅斯（英國） 135（-5）

58 佳馬（德國） 138（-2）