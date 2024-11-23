【香港高球賽】列特破球場紀錄升上首位　港將「孖一」穩守第6

「領展香港高爾夫球公開賽」於周六（23日）假粉嶺哥爾夫球場續演第三回合，在2018年美國大師賽奪得大滿貫的列特盡顯強勢，打出低標準11桿（59桿）打破球場紀錄，並以總成績低標準18桿登上榜首位置，而香港首席球手許龍一表現穩定，三回合後與另一港將黑純一續守並列第6，眾星將於周日（24日）進行最後一輪較量，競逐賽事錦標。

儘管今天賽事受濛濛細雨天氣影響，但高手過招仍吸引大批球迷到場觀戰。其中34歲的美籍球手列特（Patrick Reed），於第三回合抓下11隻「小鳥」，在未有「柏忌」下以低標準11桿完成，創香港高爾夫球公開賽歷史上的單回合最佳成績，總成績低標準18桿（192桿）列排名榜首席。而33歲的印度球手克罕（Rashid Khan）亦有高水準發揮，打出低標準7桿，與泰國好手提彭（Nitithorn Thippong）同以三回合總計195桿並列第2位，絕對有力在最後一輪反超首名。

香港球手方面，亞運金牌得主許龍一今日發揮持續穩定，分別在第1、第6、第13和第15洞抓下「小鳥」，交出低標準4桿的成績，以66桿完成第三輪賽事，總成績為低標準12桿的198桿，而另一港將黑純一亦以198桿完成前三回合，兩人暫時並列第6位，「孖一」在明日第最後一個回合仍有機會爭標。

至於賽事衞冕冠軍的新西蘭球手甘寶（Ben Campbell），今日發揮較為平淡，僅在第7和第11洞抓下「小鳥」打出低標準2桿，總成績低標準14桿（196桿）暫列第4位。2015年香港高爾夫球公開賽冠軍羅斯（Justin Rose）則以三回合200桿並列第15位。

列特賽後表示：「我喜歡在香港球場打球，事實上過去兩周都在下雨，大多數高爾夫球場都會被淹沒，但唯獨這個球場仍然可以保持良好的狀態，這可能是我今天打出好表現的原因之一，當然有球迷們在身邊的感覺也很棒。」

被問及今日表現，許龍一頗感滿意：「雖然今天並沒有發揮出最好的水準，但我能夠在過程中始終保持專注，也試圖從列特身上汲取一些靈感。」他亦不忘感謝球迷專程到場支持：「球迷的支持讓我充滿活力，所以我能有今天的成績，很大程度歸功於他們。」明年全運會高爾夫項目將在香港舉行，許龍一表示將會與一眾港將全力爭取金牌。

經三回合後的成績排名榜(*只列部份焦點球手)

排名 球手 成績

1 列特（美國） 192（-18）

2 克罕（印度） 195（-15）

2 提彭 （泰國） 195（-15）

4 甘寶（新西蘭） 196（-14）

5 尼拉特（印度） 197（-13）

6 許龍一（香港） 198（-12）

6 黑純一（香港） 198（-12）

13比嘉一貴（日本） 199（-11）

15羅斯（英國） 200（-10）