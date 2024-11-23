重新出發全力追分　曼城熱血搶半W

英超焦點之戰，曼城主場對熱刺，「藍月亮」遭遇各項賽事4連敗，幸好趁國際賽檔期，獲得喘息機會，加上領隊哥迪奧拿續約，亦可穩定軍心，今仗重新出發，預料會大反彈。反觀熱刺陣容不整，一對中堅受傷缺陣，猶如中門大開，難擋對手強攻。曼城跨季近9場聯賽主場有7次上半場領先，一於直取半場主勝。（Now 621、622及611周日凌晨1時30分直播）

曼城早前喺英聯盃、英超及歐聯連番失利，其中一個主因係多傷兵，甚至要用19歲中堅森臣普斯擔任正選。不過，經過國際賽期小休後，「藍月亮」傷兵問題有所紓緩，兩位中堅文路爾艾簡治、史東斯準備復出鞏固防線，中場基亞利殊亦可以候命。

最重要係前鋒艾寧夏蘭特狀態大勇，日前為挪威踢2場歐國聯射入4球，攻力有保證。由於曼城已落後榜首利物浦5分，為免被對方拉開距離，今仗勢必全力爭勝搶分，盡快入波領先以免夜長夢多。

另邊廂，熱刺狀態麻麻，近4場英超作客更加輸3場，屋漏偏逢連夜雨，兩位中堅基斯甸羅美路、雲迪雲都有傷在身無法披甲，預料要由達古仙及賓戴維斯扼守中路，默契難免打折扣，更加難以防守艾寧夏蘭特。

此外，中場賓坦古亞因為種族歧視南韓隊友孫興民，被英足總判罰停賽7場，要等到12月底先至可以復出，令球隊雪上加霜。雖然熱刺曾於10月底英聯盃主場擊敗曼城，但近2場英超作客都輸波，今仗形勢唔樂觀。

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