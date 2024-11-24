施蒙尼領軍700戰　馬體會熱血反勝贈興

施蒙尼成為西甲史上第3位獲得300場勝仗的教練。(Getty Images)

周六(23日)深夜西甲，施蒙尼執教馬德里體育會第700場比賽，上演戲劇性逆轉勝，開波初段落後之下，踢到臨完場，憑阿歷山大索洛夫建功，主場以2比1反勝艾拉維斯，施蒙尼嘅兒子朱利亞諾當選今場最佳球員，兩父子威到盡。

施蒙尼2011年12月開始擔任馬體會主帥，來到第700場比賽別具意義，但開賽7分鐘，後衞查維加蘭喺禁區內犯手球，被判罰12碼，艾拉維斯由莊古列迪主射入網打開紀錄。

雖然馬體會傾力反擊，但顯得老鼠拉龜，無從入手，直至76分鐘獲得12碼，由基沙文主射入網扳平，並靠後備上陣嘅阿歷山大索洛夫86分鐘勁射入網，以2比1絕殺對手，各項賽事5連勝。

施蒙尼執教馬德體會700場比賽，取得413勝156和131負，同時成為西甲史上第3位獲得300場勝仗嘅教練，另外2位分別係阿拉干利斯(344勝)、蒙路斯(323勝)，呢位阿根廷名帥要超越2位前輩指日可待。

另外，施蒙尼嘅囝囝朱利亞諾今仗後備上陣，表現出色，當選最佳球員，呢位21歲前鋒已經連續3場獲此殊榮，果然虎父無犬子。