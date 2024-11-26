商峻程入圍ATP新生代年終賽　下月再來港爭冠

ATP年終賽剛剛結束，接下來將會進行讓年輕新星爭逐的ATP新生代總決賽（Next Generation ATP Finals），周一(25日)官方公布首批入圍名單，19歲的商竣程成為首位出戰這項年終賽的中國男網手，而香港的黃澤林（Coleman）仍在候選之列，為入圍仍努力爭逐中。同時，商竣程入圍年度最佳新人最後2強，有望職業生涯再寫紀錄。

今年ATP新生代總決賽於12月18至22日在沙特阿拉伯上演，總獎金增至205萬美元，賽事主要讓年度成績最好的8位20歲以下的球員爭逐，過去現任「世一」仙拿及西班牙小天王艾卡拿斯等都曾參加過；已落實下月底來港出戰「中銀香港網球公開賽2025」的中國新星商峻程，與法國的費斯（Arthur Fils）、美國麥高遜（Alex Michelsen)及捷克的文錫(Jakub Mensik)，成為首批入圍的球手；而餘下4個入圍席位仍在爭逐中，有待公布。值得一提是香港黃澤林亦為ATP新生代總決賽參賽資格努力中，包括Coleman在內目前有8位球手的排名積分相當接近，Coleman在8人中暫排第6。

至於目前於世界排名50的商峻程將是中國首位出戰ATP新生代總決賽的男將，出世生於體育世家的他，父親是前中國國家足球隊國腳商毅，母親則是中國乒乓球世界冠軍鄔娜，而今年9月他贏得了成都公開賽，成為第二位在ATP巡迴賽上奪標的中國男將。此外，他亦入圍競逐ATP「年度最佳新人獎」，與唯一競爭對手捷克的文錫爭奪殊榮，12月9日將會揭曉。