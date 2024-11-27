世界羽聯官宣年終賽名單　「鄧謝配」成港隊唯一

世界羽聯周三(27日)在官網正式公布年終總決賽各單項入圍名單，港隊的混雙組合鄧俊文與謝影雪成為香港唯一，將於下月11至15日在杭州爭逐這項總獎金達250萬美元的羽壇年終最高殊榮。

8支入圍的混雙隊伍，包括巴黎奧運金牌得主中國的鄭思維／黃雅琼，他們將要爭取衞冕；而香港的鄧俊文／謝影雪則是第4次奪得年終賽資格，他們於2017年首度入圍，更殺入決賽，可惜屈居亞軍，2021年亦躋身四強，去年則於小組出局。

今屆的對手同樣實力相當，除了奧運冠軍組合之後，亦有另一對中國組合蔣振邦／魏雅欣，其他還包括馬來西亞的吳塤閥／賴潔敏、陳堂傑／杜依蔚、印尼組合德揚／維德佳佳、南韓的金元浩／鄭娜銀及中華台北的楊博軒／胡綾芳。

至於男單爭逐預計相當刺激，世界「一哥」中國的石宇奇與兩屆奧運金牌得主丹麥的安賽龍與同胞安頓遜將是熱門人選，而狀態大勇的印尼名將基士堤，在過去兩周比賽表現出色，最終登上尾班車。

爭逐女單后冠的球手同樣強勁，包括奧運冠軍的南韓球后安洗瑩，她今季已擸走5項錦標，能否在年終賽再下一城，令人期待。中國的王祉怡、韓悅，日本的山口茜及大堀彩以及印尼的董珍等，加入戰團力爭錦標。

此外，女雙中國的女雙奧運冠軍陳清晨／賈一凡將是第5次出戰年終賽，反觀男雙則有4對組合首次入圍爭逐，而奧運冠軍中華台北的李洋／王齊麟將是最後一次合作上陣。各項抽籤將於12月7日進行，屆時世界羽聯將在官方社交平台直播抽籤情況。