英超醜聞球證又出事　「預告」畀派惹造波疑雲

近期捲入「侮辱高普」同吸毒醜聞嘅英超球證大衞古特，停職調查期間又被爆出黑幕。據報佢5年前執法列斯聯對西布朗嘅英超，賽前同朋友討論畀阿里奧斯基(列斯聯球員)黃牌，結果佢真係有畀派，賽後更話「希望你有買」，引嚟造波疑雲，英格蘭足總表明會就呢個嚴重指控展開調查。

英國《太陽報》報道，2019年10月列斯聯對西布朗嘅英超，大衞古特喺賽前同一名朋友對話，朋友講笑叫佢「畀阿里奧斯基黃牌」，令佢可以喺博彩公司下注賺錢。比賽前一日兩人再次對話，朋友表示「之前講嘅嘢仲係丫嘛」，大衞古特就回應「唔知你講乜」，朋友即表示：「哈哈，我朝早就去落注，唔好令我失望。」

當晚比賽，阿里奧斯基喺18分鐘就因粗野飛鏟食黃牌，雖然專家分析話呢張黃牌非常合理，但仍然難逃「造波」嫌疑，而大衞古特喺賽後第2日留言「希望你有買」，不過佢朋友就指自己最終冇下注，反而另一個朋友有買，笑指「佢應該分你(大衞古特)一份」。

事件曝光後，大衞古特發聲明否認自己有「造波」，所有對話只係朋友之間嘅開玩笑，亦冇證據顯示佢喺過程中有金錢得益，英格蘭足總就表明事件非常嚴重，會緊急展開調查。