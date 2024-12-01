香港金牛電車巡遊　慶祝奪NBL總冠軍

首度捧走NBL總冠軍的香港金牛籃球隊今日（1日）起舉辦一連串冠軍慶祝活動，周日完成港島區電車冠軍巡遊後，全隊職球員於灣仔修頓場館出席「金耀洋紫荊冠軍巡遊啟動儀式」，與球迷近距離接觸。

香港金牛9月擊敗安徽文一，首次贏得全國男子籃球聯賽（NBL）總冠軍，球隊12月起將舉辦連串慶祝活動。周日「金耀洋紫荊冠軍巡遊啟動儀式」，總教練解立彬、球員楊睿騏、許烜行、楊瑞鴻、侯天一、盧杜偉、孫晨然、李禹豪、余柏林、刁展望、畢繼光在內的職球員及球隊專屬啦啦隊「Taurus」與球迷見面和合照，分享奪冠喜悅。香港球員楊睿騏人氣十足，獲不少球迷要求合照。

香港金牛計劃12月開始走訪香港島、九龍東、九龍西、新界東及新界西五大區，走訪學校交流、參與地區同樂日、公益活動等冠軍巡遊活動，另外亦會到訪本地旅遊熱門景點、品嚐各區美食、走進社區推廣籃球運動。

香港金牛冠軍成員楊睿騏說：「NBL冠軍是我球員生涯最重要的榮譽之一，這座冠軍證明香港球隊可以挑戰更高水平舞台，我很榮幸成為當中一份子，我會繼續努力裝備自己，為球隊付出更多。」