亞冠盃2　大讚草地質素　巴科爾：香港冇得比

【文嘉靖日本直擊】為迎戰「亞冠盃2」E組最後一輪分組賽的東方，周二（3日）下午於廣島第一球技場比賽展開操練，而大軍之一的巴科爾（Noah）對訓練場的草地質素讚不絕口，認為可助球隊盡快操起比賽狀態。

東方獲客隊安排距離酒店20分鐘車程的廣域公園廣島第一球技場，球隊抵達訓練場後進行約1.5小時的操練，包括熱身慢跑、傳控練習、分組戰術演練等環節。上仗作客曾指菲律賓球場「差過九龍灣公園」的巴科爾，操練後大讚草地質素良好，笑謂與香港相差甚遠，相信對備戰有莫大幫助：「對唔住都要咁講喇，平時香港踢開嘅場真係冇得比，得將軍澳基地係有啲類似，日本對草地管理非常到位，有靚草地練波梗係更好啦，始終星期四場波係踢真草，相信幫到我哋快啲適應環境。」

提到目前備戰狀態，7日內應付3場賽事的「Noah」表示自己並未感到疲憊，指球隊已做好萬全準備：「我哋一早特別安排好訓練強度，而且教練已經合理分配每位球員上場時間，所以大家狀態都好好。我哋知廣島凍，比賽日氣溫會更低，但我相信可以克服寒冷天氣，用最佳狀態迎接比賽。」