亞冠盃2　理文爭氣！盡砌淡濱尼流浪

港超球隊理文周三(4日)晚坐鎮旺角大球場，出戰最後1場「亞冠盃2」G組分組賽，與新加坡淡濱尼流浪交鋒。「黃黑軍團」今季於「亞冠盃2」成績未如理想，小組經歷5連敗，主場謝幕必定盡地一煲，面對同樣提早出局的客軍，鬥志鮮明下有望取得「零的突破」。（港台電視32周三晚上8時直播）

「黃黑軍團」上場分組賽不敵南定FC，在「亞冠盃2」遭遇5連敗，昨日出席賽前記者會的主教練賀蘭特（Matt），指球隊雖然已經出局，但今仗仍非常重要，盼望球員放開懷抱作戰：「球隊喺我接手之前，球隊踢成點已經係過咗去嘅事，而且我哋啱啱喺『高級組銀牌』贏咗傑志，士氣好好，希望大家盡情發揮，踢番場好波。」

陪同Matt出席賽前記招的保利臣，則指迎來新任主教練，令球隊有新氣象：「Matt嚟到之後畀到新鮮感我哋，球隊上季聯賽不敗奪冠，但今季就遇到好多問題，所以我哋好需要作出變化，帶嚟新嘅動力。」

至於淡濱尼流浪近5場賽事錄得4勝1負，走勢理想，包括上輪「亞冠盃2」憑久乘聖亞一箭定江山，以1比0小勝泰超勁旅曼谷聯。客隊派出主教練李斯平，以及曾效力傑志U18的加拉加出席記招，其中加拉加對重返香港作賽感覺特別：「我舊年喺『魚尾獅盃』對過Tim（周子謙），同佢亦好熟，但落到場朋友都冇情講，希望我哋可以贏多次。」雖然淡濱尼流浪同樣篤定無緣晉級，惟主教練李斯平希望球員發揮應有水準，為2024年畫上完美句號：「今場係球隊今年最後1場波，我哋會搏到盡，用勝利為2024年作結。」

【理文預計正選陣容】

門將：28陳嘉豪

後衞：2周子謙 5杜度 13李毅凱 4立花稜也

中場：10黃威 6胡晉銘 7保利臣

前鋒：8艾華頓 9安尼亞 91羅沙