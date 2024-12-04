亞冠盃2　理文悶和淡濱尼流浪　1分出局

港超球隊理文周三（4日）在旺角大球場出戰今季最後1場「亞冠盃2」分組賽，與新加坡的淡濱尼流浪正面交鋒，爭取「零的突破」，最終兩隊賽和0比0，理文獲得今屆第1分，避免成為自2002年「亞冠盃」改制，以及2004年首次舉辦「亞協盃」以來，首支在亞洲賽分組賽0分出局的香港球隊。

在「亞冠盃2」前5戰全敗的理文，有黃威因病缺陣，派出杜度及李毅凱鎮守中路，保利臣、夏馬特及顏樂楓控制中場，支援艾華頓、安尼亞及羅沙攻堅；至於客隊，曾效力傑志U18的加拉加擔正，仲村京雅負責派牌，協助久乘聖亞爭取入球。

淡濱尼流浪初段佔據較多控球，但戰至18分鐘就有斯拿高域傷出，由拿捷比入替。27分鐘，夏馬特送出直線，艾華頓熨射被布哈利沒收，11分鐘後，仲村京雅傳中，周子謙解圍不慎踢失，仲村京雅射門，被陳嘉豪沒收。41分鐘，艾華頓妙傳，羅沙半單刀可惜控甩被布哈利接實，4分鐘後，久乘聖亞禁區外勁射，省中杜度後被陳嘉豪救出，兩隊半場互無紀錄。

客隊換邊後狂攻，到51分鐘有黃金機會，仲村京雅左路傳中，拿姆利射門柱邊出界。3分鐘後，久乘聖亞右路傳中，拿姆利門前加一腳被杜度護空門。眼見形勢未有改善，主隊61分鐘調入保連奴加強攻力，15分鐘後，艾華頓右路傳中，羅沙頭槌被布哈利擋出。79分鐘，亞琵哈拿比一度把皮球送入網窩，但由於較早前接應傳送的久乘聖亞越位在先，入球無效。最終兩隊踢成0比0完場，理文6戰得1分完成分組賽。