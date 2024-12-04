亞冠盃2　零的突破！李毅凱：聯賽再加把勁

賽前5戰全敗的理文周三（4日）在旺角大球場，出戰「亞冠盃2」G組最後一輪分組賽，以0比0悶和淡濱尼流浪，取得「零的突破」。賽後中堅李毅凱接受訪問，相信一班隊友信心已有所提升，盼之後能在聯賽愈踢愈好，爭取下屆再踢亞洲賽。

理文在「亞冠盃2」最終以1分包尾出局，賽後中堅李毅凱承認球隊，於今屆亞洲賽表現的確未如理想：「始終理文係第一年踢亞冠，屬於新丁，未有好多經驗。加上開季唔係準備得好好，又唔好彩啲主力輪流因傷缺陣，所以球隊係有啲低迷。今場主場我哋想贏，但幾球單刀差啲。」

「黃黑軍團」在賀蘭特接手後稍有起色，上場「高級組銀牌」4強先擊敗傑志，今場再在「亞冠盃2」取得首分，「阿凱」希望球隊之後可以愈踢愈好：「新教練嚟到，所有嘢都好正面，無論陣式、球隊氣氛，希望可以維持落去。相信踢完依兩場，唔少球員都攞番信心，希望可以再喺聯賽加把勁，下年繼續踢到亞洲賽。」

至於提到自己落選東亞外大軍，「阿凱」則表示未感太過失落：「冇咩唔開心嘅，自己希望喺球會踢番好啲先，港隊嘅嘢唔諗太多住。」