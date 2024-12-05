【英超】主場搶韁　富咸大盤收禮

今晚英超快車頭場，富咸主場火併白禮頓。富咸主場例必搶韁，以伊美路維為首嘅攻擊線火力唔曳，撞正崇尚進攻嘅「海鷗」，勢演入球騷，2.5球大盤捧得過。（Now 622周五凌晨3時30分直播）

中游分子富咸喺主帥馬高施華帶領下，踢法偏向主動，尤其係主場出擊，今季6場聯賽主場入10粒，同時失11粒，其中5次總入球開3球或以上，單計近4次主場有3次開4球或以上添，非常進取。事實上富咸有前阿仙奴青訓3寶伊美路維、伊禾比同雷斯尼爾遜，配合前利物浦翼鋒哈利威爾遜，支援箭頭魯爾占美尼斯，尤其路維嚟到富咸如獲重生，佢同伊禾比合共炮製6球及5次助攻，魯爾占美尼斯亦搵番對射門鞋，攻力不容小覷，不過今仗有中場悍將卡亞尼要坐波監，防守難免受削。

另邊廂，白禮頓今季冇歐洲賽負擔，專攻國內賽事即重拾佳態，開咧後13場聯賽獲6勝5和2負殺上前列，而且狂入22粒，攻力僅次於熱刺、利物浦、阿仙奴、車路士、賓福特等球隊。「海鷗」一向以進攻見稱，特別係日本國腳三笘薰今季傷愈復出，側擊更見銳利，老將韋碧克亦「鹹魚翻生」，今季聯賽已有6球進帳，預計作客亦唔會縮，大盤有計。

更多賠率：