亞冠盃2　一度領先！東方力戰不敵廣島三箭

【文嘉靖日本直擊】港超球隊東方周四（5日）作客廣島Edion和平翼球場，出戰最後1場「亞冠盃2」E組分組賽，硬撼日職勁旅廣島三箭。雖然客隊憑吳宇曦先下一城，終止香港球會作客日本近24年來不入球紀錄，可惜其後連失4球，以1比4告負，在今季6戰得3分完成賽事。

東方今場排出5後衞陣式，丹尼爾、高素巴耶夫及亞歷斯祖鎮守中路，黃梓浩及賀爾出任翼衞，巴科爾於前線爭取入球，巴杜姆和費利浦薩先列後備，至於三箭，大迫敬介把守最後一關，柏好文與將於季後退役的青山敏弘控制中場，支援滿田誠攻堅。

開賽僅10分鐘，賽前被看淡的東方先開紀錄，巴科爾送出直線，吳宇曦扣過細谷航平後勁射成1比0，令東方成為24年來，首支作客日本取得入球的香港球會。其後主隊嘗試施壓，36分鐘，志知孝明禁區頂抽射被葉鴻輝救出，青山敏弘補中成1比1完半場。

東方下半場立即以巴杜姆入替余在言，加強攻力，51分鐘即有黃金機會，吳宇曦送前，巴杜姆橫傳被對手攔截，這位西班牙射手加多腳被三箭守將擋出底線。兩分鐘後，越道草太右路傳中，柏拉斯亞頂入，為主隊反超。57分鐘，後上助攻的松本大彌傳入中間，中島洋太朗中路射成3比1。8分鐘後，後備入替的黃皓雋妙傳，巴科爾把皮球送入網窩，但巴科爾越位在先，入球無效。73分鐘，滿田誠壓入禁區橫傳，蘇迪利奧射死角為球隊埋齋，三箭贏4比1完場，東方則以6戰得3分，在小組敬陪末席完成賽事。

東方主教練盧比度（Chino）出席賽後記招時，大讚為球隊先開紀錄的吳宇曦天賦出眾，盼他繼續成長，將來成功外流：「要作客入三箭波，絕對唔係件容易嘅事，好開心『宇曦』完成到呢個任務，佢潛力無限，希望佢將來可以外流，效力更高水平嘅球隊。」

總結整個「亞冠盃2」之旅，Chino認為球隊已盡力與幾支強隊周旋，表現不算失禮：「廣島三箭、FC悉尼同卡雅，都係所屬聯賽嘅強隊，但我哋除咗第1場作客澳洲食白果，其餘5場都有波入，為對手製造唔少麻煩，所以我對大家嘅表現好滿意。」