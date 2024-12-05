【英超】識攻唔識守　般茅砌熱刺大有睇頭

今晚英超周中快車最後一站，般尼茅夫主場硬撼熱刺。兩隊有個共通點，就係同樣識攻唔識守，近期比賽頻頻製造大手交易，而且近年交鋒多數合演「入球騷」，近4次對賽有3次總入球達4球或以上，娛樂性好有保證，今晚3.5球入球大可以放心捧場。（Now 621周五凌晨4時15分直播）

熱刺今季繼續「神經刀」，澳洲主帥普斯迪高路冒險嘅主攻踢法，順起上嚟可以「遇神殺神」，但衰喺上嚟，前面入幾多粒都唔夠後面輸，試過大炒曼城，但亦可以輸畀葉士域治，都幾難捉摸。佢哋今晚有中堅雲迪雲及門將古里莫維卡里奧養傷，防守中場賓坦古亞亦要停賽，「豆腐防線」更難畀到球迷信心，相信作客都會選擇以攻代守。

佔主場之利嘅般尼茅夫，喺伊拉奧拿帶領下，踢法亦頗為進取，夏天加盟嘅巴西前鋒法蘭斯高艾雲尼臣，經過季初適應同磨合後愈踢愈好，近5場聯賽入3球，上場更加3度博到12碼，造就拍檔祖斯甸古華特連中三元，加上弗爆翼鋒安東尼施美安復出，呢條鋒線組合夠晒實際，係般尼茅夫近期入球爆發嘅最大原因。

單計聯賽，般尼茅夫近4場狂轟9粒，同時又失咗8球，同熱刺一樣係識攻唔識守。既然兩隊踢法都咁進取，加上近年對賽例多波入，近4次對賽有3次總入球開4球或以上，3.5球大盤照追可也。

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