F1周日煞科　咸美頓力爭完美結局告別平治　

世界一級方程式賽車(F1)本周日（8日）在阿布扎比上演煞科戰，這也是7屆總冠軍咸美頓為平治車隊的告別戰，下季將轉投法拉利的他直言這個賽季一直與情緒作爭鬥，但希望以「正道」劃上平治12年生涯的句號。

39歲的咸美頓將於2025年賽季轉投法拉利，換言之本周的阿布扎比站將是他最後一次駕駛平治戰車出戰，近日平治車隊官網已不停發出帖文，為這位車王作歡送，今日更製作了答謝咸美頓的短片，贊揚他啟發了年輕一代追夢。

咸美頓效力平治車隊獲得他追平紀錄7屆總冠軍中的六次，但自從2021年最後關頭不敵麥斯韋斯塔本而失去歷史性第8次總冠軍後，他發現很難複製同樣的狀態。已被封為爵士的咸美頓周四表示:「對我來說，這是非常情緒化的一年，我覺得今年處理自己的情緒方面並不是最好。」他續稱：「大家可以見到最好的我，及最壞的我，但作為一個平常人，我不會道歉。」

上周在卡塔爾站，咸美頓在衝刺排名賽中表現令人失望後表示:「絕對不能再快了。」然而他今年7月主場在銀石賽道取勝，結束了個人的錦標荒，隨後在巴塞隆拿站獲得第3名，再上頒獎台。他形容面對車隊總監Toto Wolff實在有點尷尬：「最終比我預計的有點困難，大大低估了它的難度。」咸Sir續稱:「我意識到在車隊的最後時刻，很難描術這種感覺，當然不是最好的那一種。」

不過，咸美頓表示當他與法拉利車隊合作，將是一起開敫新篇章，還有很多值得期待的事情:「對於任何（加入法拉利）車手來說，這都是一個夢想的場景，但加入新團隊並不是一件容易的事，建立關係和學習都需要時間。」隊友羅素亦在個人社交平台歡送這位兒時偶像，「從10歲時等待與你的合照，到能夠與你作為隊友3年，實在是我的榮幸。」他在自己的頭盔頂部劃上了兩個印上他們戰車44號及63號公仔，作為對咸美頓的致敬。