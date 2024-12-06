服務曼聯55年接待員病逝　碧咸朗尼領眾星哀悼

曼聯近半世紀經歷唔少高低起跌，由費格遜嘅輝煌走到「坦哈格之亂」，球會經歷過無數次改革，但有一張親切笑面係風雨不改。服務曼聯55年嘅接待員Kath Phipps，周四(5日)因病去世，享年85歲，「一手湊大」嘅碧咸、朗尼等傳奇球星都作出哀悼。

Kath喺1968年加入曼聯，當時仲係「畢樹比年代」，服務55年以來出任過各個崗位，佢係卡寧頓訓練基地門口接待員，比賽日就會去奧脫福球場工作，見證一代又一代曼聯傳奇嘅成長。2年前Kath獲頒發足球服務獎，頒獎畀佢嘅就係費格遜，佢形容兩人關係好似姐弟咁親密。

碧咸、朗尼、貝碧托夫、艾拉、史高斯、里奧費南迪等名宿，以及查頓辛祖、麥湯米尼、哈利馬古尼等現役球星，都對Kath離世表示哀悼。碧咸更喺社交網深情留言：「......Kath係曼聯嘅心跳，所有識佢嘅人都尊敬佢。我15歲嚟到曼徹斯特，Kath向我父母承諾會照顧好我，到我離開最後一日，佢都做到晒所有承諾。冇咗你嘅笑容，奧脫福永遠唔再一樣，我哋愛你。」