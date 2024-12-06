港乒混合團體世界盃負中國　「莎頭組合」奧運後首亮相

「ITTF混合乒乓球團體世界盃」周四（5日）晚於中國成都續演第二階段賽事，香港隊先以8：5擊敗德國，其後與中國隊交手直落三場以0：8告負，暫列排名榜第5位的港隊將於今日對羅馬尼亞爭晉級名額。

港乒隊第一場派出年輕組合姚鈞濤和吳詠琳，硬撼中國混雙「世一」拍檔王楚欽和孫穎莎，後者自巴黎奧運奪金後首度合體出戰比賽，以直落3局（4:11、6:11、4:11）擊敗港隊宣告強勢回歸。

第二場女單，由港隊派「一姐」杜凱琹迎戰王曼昱，惟對手狀態更勝一籌，同以直落3局（ 8:11、4:11、2:11）告負。第三場港隊陳顥樺上陣鬥剛奪亞錦賽銀牌的林詩棟，首兩局輸3:11和4:11，國乒隊以大分8:0鎖定勝局。

港隊出戰中國隊前，已對戰德國隊，姚鈞濤和吳詠琳第一場混雙打出1：2，杜凱琹第二場女單挺身而出，以直落3局大勝對手，雖然黃鎮廷在第三場男單以1：2落敗，但其後與姚鈞濤聯手在男雙以2：1勝出，吳詠琳與杜凱琹合力在最後一場的女雙以11：4贏下首局，總比分戰成8：5鎖定勝局。

混合團體世界盃使用特別賽制，每場採15局8勝制，每盤3局制（打足3局，比分3：0或2：1），先累計至8局勝局的隊伍為勝。港隊暫排名第5，下一戰將對羅馬尼亞，積分榜首4名隊伍將晉級第三階段。