許建德衞冕GT歐洲賽年度冠軍　兼首奪全季銅級車手

香港賽車運動員許建德(Jonathan)經過一整年的征戰後，終於實現個人年初所定下的目標，贏得GT世界挑戰賽歐洲賽(GT World Challenge Europe)的綜合銅盃車手總冠軍。這名香港車手繼2023年獲得耐力盃銅級車手總冠軍後，今季挑戰全數合共9站的GT歐洲賽耐力盃及衝刺盃賽事獲得成功。過去四年內，三奪耐力盃總冠軍的許建德和他所屬的Sky Tempesta Racing車隊，跨越另一個里程碑。

許建德與他今年的戰友，意大利車手Eddie Cheever III，兩人一同獲得綜合銅盃車手的總冠軍。他們兩人在耐力盃與來自英國的Chris Froggatt繼續合作。三人與Sky Tempesta Racing今年在法拉利專家團隊AF Corse的支持下，以新款的93號法拉利296 GT3戰車取得顯著的進步。

車隊於煞科戰的沙地阿拉伯站賽前，於耐力盃和綜合銅盃車手積分榜上均以些微分數領先，這一場分站賽事亦是本屆GT歐洲賽唯一的非歐洲賽站。然而，由於沙地阿拉伯站的冠軍可獲得33分，所以許建德與他的車隊仍需努力取分，並確保能獲取足夠的分數才能將年度總冠軍帶走。

沙地阿拉伯站賽事一開始，Jonathan便立刻發力，儘管他首次在吉達作賽，但他仍能在銅級車手測試中取得第1名，以2:01.299的圈速居銅級車手首位。惟三人合作的排位賽中卻失準，未能追上同組對手，93號法拉利戰車在比賽只能排在第6位起步。

一如賽前預料，賽季最後一站的6小時比賽從一開始便充滿戲劇性，Sky Tempesta Racing的最主要爭標對手，991號Paradine Competition的寶馬賽車在比賽開首第1個小時已宣佈因機件故障需要退賽。然後，比賽焦點都集中在另一隊總冠軍挑戰者，亦即是排位積分榜第三名的97號Rutronik保時捷賽車。

許建德和隊友所駕駛的93號法拉利戰車在開賽後曾一度成功提升名次，可是亦因為車手失誤犯規，被賽會於前半段比賽判罰加時35秒。此外，該名香港車手在跟對手埋身比拼時兩次擦上牆壁，令戰車受損。更為禍不單行的是，他們駕駛的法拉利戰車在比賽尾段出現引擎馬力下降的問題，戰車在戰鬥力不足的情況下只能硬撐至比賽完結。

然而，許建德和他的隊友並沒有氣餒，繼續駕駛Sky幻彩車花的法拉利戰車奮力作戰，最終他們以組別第六名衝過終點。這個名次足以使他們獲得足夠積分，獲得耐力盃銅級車手總冠軍，以及綜合銅盃車手總冠軍兩項錦標。

許建德的2024年賽季以亮麗成績作結，他在整個賽季上都有著穩定而高水準的發揮，將自己的實力再提升至一個全新的領域。這名代表香港征戰多年的賽車手，很自豪有機會能代表香港賽車運動進軍至另一國際舞台上。他非常期待踏上這新的征途，走上其賽車生涯的又一高峰，於2025年挑戰殿堂級的利曼24小時耐力賽組別冠軍。