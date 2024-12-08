2場大戰免費播　巴塞皇馬分途出擊

2024-25西班牙甲組籃球聯賽第10輪，將於周一凌晨（9日）迎來焦點大戰！深夜12點，傳統勁旅巴塞隆拿主場迎戰梅西亞；凌晨1:30，皇馬則會作客FIBA洲際盃冠軍烏尼卡查。

巴塞隆拿火併梅西亞

今季狀態稍有回落的巴塞隆拿，經過9輪比賽後，成績未如理想，排名徘徊在西甲第6至第7位。對比上季陣容，巴塞隆拿其實沒有太大變化，今季新簽入的7尺3巨人中鋒科亞(Youssoupha Fall)及祖斯甸安達臣(Justin Anderson)雷聲大雨點小，並未能為巴塞在低位防守及進攻方面得到提升，令人稍為失望。

上季西甲亞軍梅西亞，今季繼續由熟悉歐洲籃球體系的名將迪蘭恩尼斯(Dylan Ennis)領軍，並保留上季原有陣容古魯卡斯兄弟(Arturs Kurucs & Rodions Kurucs)，瑞典國家隊後衛赫根遜(Ludvig Hakanson)等等， 戰力十足，絕對有力與巴塞合演一場精彩對決。

皇馬烏尼卡查冠軍對決

至於另一仗更為矚目，烏尼卡查今季表現令人眼前一亮， 開季一度獲得5連勝，現以9戰8勝1負續居西甲榜首。烏尼卡查今季班底實力強勁，有奪得2024 FIBA洲際盃MVP的德國前鋒奧塞科斯基(Dylan Osetkowski)，西班牙後衛迪亞斯(Alberto Díaz)，側翼堅迪克貝利(Kendrick Perry)，球隊領袖卡美隆泰萊(Kameron Taylor)，以及上賽季協助彭拿典奈高斯奪得歐冠冠軍的中鋒波利路斯基(Aleksander Balcerowski)，陣容極為豪華。烏尼卡查近期狀態更如日中天，即使今仗要在作客豪門皇家馬德里，烏尼卡查仍有一定取勝機會。

皇馬貴為上屆西甲冠軍，開季首戰主場以1分之差不敵升班球隊科魯尼亞，令不少球迷大吃一驚。9輪賽事過後，皇馬以6勝3負僅排在西甲第4，今季雖有前NBA明星球員伊巴卡(Serge Ibaka)及上季在祖雲度特打出全明星級數據的安祖斯費利(Andrés Feliz)加盟，但表現令人失望，狀態飄忽不定成為球隊致命傷，今仗面對新興勢力烏尼卡查，絕對是一場超級硬仗。另外，提提大家要留意18歲超新星干沙里斯(Hugo Gonzalez)，此子下季將參加NBA選秀，隨時會成為另一位天王巨星。 文:Wally Wong