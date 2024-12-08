東亞外　港隊分組賽首戰3蛋贈蒙古

東亞足球錦標賽外圍賽周日（8日）揭幕，擁主場之利的香港男子足球代表隊，在B組首場分組賽坐鎮旺角大球場迎戰蒙古，吸引3,329名球迷入場。港隊憑艾華頓、黃威各建一功，加上尼高拉斯頂入處子球，以3球輕鬆取勝，周六（14日）會轉鬥中華台北，力爭出線。

港隊今場有門神葉鴻輝，第100次代表港隊上陣，足總賽前亦特意舉頒簡單儀式向他致敬。4人後防為周緣德、徐宏傑、費蘭度和鐘樂安，黃威、顏卓彬坐鎮中場，尼高拉斯、安永佳及艾華頓負責攻堅。

面對世界排名低出31位的蒙古，港隊4分鐘已有埋門機會，艾華頓開出角球，祖連奴近門撞高。24分鐘港隊率先打破缺口，祖連奴左路突破，艾華頓無人看管下射入。港隊之後繼續佔據主動，30分鐘艾華頓左腳燙射斜出。惟5分鐘後即再下一城，艾華頓篤前，黃威禁區內大腳抽入，港隊半場領先兩球。

易邊後港隊換入艾華、杜度，53分鐘差點收到成效，艾華突破越位，半單刀卻被對方門將擋出。7分鐘後，今次輪到艾華傳中，助攻尼高拉斯頂成3比0，後者更取得代表隊首個入球。港隊接下來未有放軟手腳，6分鐘後艾華接應顏卓彬直線，窄角度起腳未能考驗對方門將。比賽尾段，港隊再有機會增添比數，艾華斬入禁區，陳肇鈞混戰下窩利但角度太正，最終港隊維持贏3球，兼各項賽事豪取4連勝。

港隊首戰順利旗開得勝，賽後主教練韋斯活稱感到滿意：「今場我哋贏3球，創造咗唔少入球機會，仲保持到零失球。最重要係冇球員受傷，同埋艾華、亞歷斯祖等大部分球員，都獲得一定上陣時間，」除此之外，他又大讚首次為港隊擔正的尼高拉斯：「佢速度好快，傳中球都非常直接，可以出任左閘同翼，仲要入埋球波。我之後選人，一定會繼續留意佢。」