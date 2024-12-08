東亞外　葉鴻輝取100場「喼帽」：美滿嘅一晚

東亞足球錦標賽外圍賽周日（8日）B組首場分組賽揭幕，最後港隊於主場以3球擊敗蒙古，今場為門神葉鴻輝第100次代表港隊上陣，成為港隊史上擁有最多「喼帽」的球員，賽後「阿輝」感謝港隊上下及球迷給予自己美滿而難忘的晚上，期望繼續保持狀態，為香港隊貢獻更多的力量。

對於達到上陣100場的里程碑，兼成功保持清白之身，34歲的葉鴻輝直表示今場相當圓滿，同時勾起他首場作為「大港腳」的回憶：「贏波又『clean sheet』成件事好美滿，由踢第一場東亞盃A級賽事，我自己感覺15年真係過得好快，到依家都係好深刻。」他又直言比起2010年東亞足球錦標賽出道時，現在肩負起外界的更大期望，因此心態上有所變化：「嗰陣『初生之犢不畏虎』，對住日本隊出名嘅對手，作為『𡃁仔』能夠喺咁大型嘅比賽上場，真係一種享受。依家落場就會多咗壓力，未必似當初咁，但希望每場都做到最好。」

「阿輝」又認為100場不僅是一個數字，更是一種長期狀態穩定的證明，寄語後輩除了保持對勝利的渴望，亦要保持健康，同時希望未來有球員能追趕這項記錄：「作為球員身體健康係最重要，1年裏面嘅國際賽事並唔多，如果受傷可能會錯過幾場比賽。可以冇傷冇病之下，喺咁多場比賽維持狀態，證明個球員狀態穩定，對於球隊嚟講係件好事。」「阿輝」更笑謂要向謝家榮「致謝」：「頭先謝家榮叫我記得多謝佢，講笑話如果唔係越南嗰場佢抽筋，換咗我出嚟，今場就唔係我第100場。」葉鴻輝希望能夠繼續保持良好的狀態，為香港隊貢獻更多：「每次代表香港隊比賽，我都會當最後一場比賽去拼搏，港隊豐富咗我人生，希望自己都維持一個好嘅身體狀況，繼續去貢獻畀港隊。」