速龍少主危險落地受傷　巴恩斯：感覺不到腳！

上月底傷後痊癒歸隊的速龍年輕主力巴恩斯（Scottie Barnes），今仗在面對紐約人的比賽中再度受傷，扭傷腳踝倒地抱腳痛苦大喊：「我感覺不到我的腳了！」

巴恩斯在第三節的一次回防中，試圖從後方封阻敵陣的長人中鋒唐斯快攻上籃，惟落地時不慎踩到對方，隨即導致右腳腳踝扭傷，倒地緊抱右腿表情十分痛苦，並向隊友大喊求救，最後在隊友攙扶下才踩勉強以單腳跳離球場。最終速龍在損失一名大將下，以108：113主場不敵紐約人。

巴恩斯此役力戰23分鐘，交出15分5籃板數據，賽後速龍總教練Darko Rajakovic向媒體證實，巴恩斯腳部的初步X光檢查結果沒有發現骨折，明日會繼續觀察傷勢狀況。

事實上，他早於10月份對陣金塊的激戰中，被祖傑（Nikola Jokic）一記「批踭」擊中右眼導致眼眶骨折，休戰養傷11場比賽後，於11月21日戴上防護眼鏡復出，如今又要面臨腳部傷勢，彷似遭遇傷病魔咒纏身。

巴恩斯於2021年選秀大會上以首輪第4順位被速龍選中，場均取得20.6分、8.4個籃板及7.4次助攻，為2022年度最佳新秀。今季他出戰13場常規賽，平均得到21分、8.7個籃板、7.8次助攻及1.4次偷波，暫為職業生涯新高。

速龍隊戰績暫錄7勝18負，排名東岸「尾二」，然而開季至今可謂「傷兵滿營」，除巴恩斯外，上季由紐約人加盟的主力後衛Immanuel Quickley在11月中旬對上湖人一戰中遭遇左肘韌帶撕裂，休戰將近一個月，至今仍在康復階段。Darko Rajakovic表示面對這樣的情況，唯一能做的就是耐心等待球員傷癒回歸。