國米5輪0失球　利華折雙箭「細」孤力弱

歐聯排次席嘅國際米蘭，將會作客利華古遜。利華古遜兩大神鋒柏德列舒希克同邦尼菲斯受傷缺陣，肯定影響攻力，國米今季歐聯「守」術非常成功，5場保持不敗，4次開2球或以下，今場最好向2.5球入球細埋手。（Now 638周三凌晨4時直播）

利華古遜上季大爆發，今季物極必反，季初表現一般，近期表現回穩，歐聯演出尚算平穩，現時排第6，今場鬥國際米蘭之後，剩餘作客馬德里體育會同主場鬥布拉格斯巴達，預料佢哋今場同鬥馬體會，會以1分為目標，最後主場取3分，咁樣附加賽就肯定無問題，前8亦大機會。不過，利華古遜喺歐洲賽事遇強即屈，加上球隊兩大射手柏德列舒希克同邦尼菲斯都受傷，幸球隊主場出擊有保證，近9場保持不敗，照計可以頂到國米來襲。

今仗國際米蘭只要贏波全取3分，很大機會取得16強資格。國米今季歐聯以穩見稱，踢完5輪之後，係36隊當中唯一零失球球隊，列強要擊敗他們極難。事實上國米依家手執13分，正係你急我唔急，今場互交白券對佢哋嚟講唔係壞事，始終依家意甲亦鬥到難分難解，教練施蒙尼恩沙基亦要睇餸食飯，今仗繼續以守代攻機會大，2.5球嘅入球細好路。

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