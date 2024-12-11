【有片】雲迪碧克送禮 利物浦歐聯6戰全勝出線在望

去片睇雲迪碧克點樣犯規

周三(11日)凌晨歐聯，榜首利物浦遇「貴人」，多得對手基羅納中場雲迪碧克喺禁區內犯規，獲得12碼，由穆罕默德沙拿主射入網，作客贏1比0而回，今屆6戰全勝，直接出線16強機會高唱入雲。

利物浦今仗迎來1位久違嘅熟悉面孔，門將艾利臣比加養傷2個月後，終於復出把關，呢位32歲巴西國腳保持水準，成功力保不失。不過，紅軍進攻方面優勢並唔明顯，全場15次射門有7次中目標，西甲球隊基羅納13射5中。

決定勝負1球亦存在爭議，當時踢到61分鐘，雲迪碧克喺禁區內疑似從後踢跌利物浦前鋒路易斯迪亞斯，球證睇完VAR後，決定判罰12碼，穆罕默德沙拿操刀射入，呢位埃及國腳職業生涯累積50個歐聯入波，協助紅軍全取3分，肯定有附加賽席位，以前8位直接晉級16強，亦應該冇問題。

不過，利物浦贏波存在爭議，從慢鏡所見雲迪碧克動作輕微，曼聯名宿里奧費迪南批評球證判決離譜。值得一提，雲迪碧克曾經效力曼聯4年，但被投閒置散，甚至外借去其他球隊，直至今夏正式離隊，加盟基羅納。網民趁機抽水，指呢位27歲荷蘭國腳今次「曲線報復」曼聯，送禮「幫助」紅魔鬼宿敵利物浦贏波。