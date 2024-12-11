「小雲」復出1射1傳救駕　皇馬險勝阿特蘭大

周三(11日)凌晨歐聯大戰，衞冕嘅皇家馬德里憑傷愈復出嘅雲尼斯奧斯祖利亞，射入1球及1次助攻，作客以3比2擊敗阿特蘭大，力保出線機會。不過「銀河艦隊」贏波亦付出沉重代價，入波功臣基利安麥巴比受傷，令鋒線再受打擊。

皇馬賽前5戰只有6分，面臨出局危機，甚至傳出一旦今場輸波，教練安察洛堤就會被炒，幸好將士用命，加上翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞養傷半個月後，今仗及時復出，大大增強攻力，開賽10分鐘就打開紀錄，基利安麥巴比勁射入網，但呢位法國球星踢到36分鐘受傷退下火線。

皇馬屋漏偏逢連夜雨，臨完上半場，客串中堅嘅曹亞文尼喺禁區內犯規，被判罰12碼，阿特蘭大由基迪拿尼主射入網扳平。

換邊後，皇馬發動閃電戰，56分鐘雲尼斯奧斯祖利亞射入再次領先，僅過3分鐘，呢位巴西國腳送出長傳，由祖迪比寧咸射成3比1。阿特蘭大憑盧卡文喺65分鐘射入追至2比3，呢支意甲球隊士氣大振，壓住皇馬來攻，補時獲得黃金機會，盧卡文左路傳中，列迪古近門射高，注定輸波，各項賽事9連勝走勢斷纜。

皇馬險勝全取3分而回，賽後主帥安察洛堤表示，基利安麥巴比傷勢並唔嚴重，可以鬆一口氣。