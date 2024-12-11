港協選出7名義務委員　楊穎新利子厚任新副會長

港協暨奧委會周三（11日）晚在奧運大樓舉行2024年周年大會，會上選出7名義務委員，包括5位副會長及2名義務副秘書長，其中中國香港劍擊總會主席楊穎新及中國馬術總會會長利子厚，當選為新任副會長。

周年大會上，多個體育總會代表都有出席，並在會上以投票方式選出7位義務委員，最終結果五位副會長包括余國樑、霍啟剛、蒙德揚、楊穎新及利子厚，而義務副秘書長就由何劍暉及莫君逸當選。

港協會長霍震霆強調，港協暨奧委會是地區奧林匹克委員會的一份子，遵從國際奧委會就委員任期同年齡的相關原則，落實新舊交替，他表示:「感謝退任的副會長的施文信博士及胡曉明教授多年來對奧委會的付出及貢獻，祝願他們一切順利。同時亦歡迎新加入的兩位新任副會長，分別是中國香港劍擊總會主席楊穎新，同埋中國香港馬術總會會長利子厚，他們都是來自奧運會運動項目，一直以來推動發展及支援運動員方面不遺餘力，相信他們可以為奧委會注入新動力。」

劍會主席楊穎新表示，很高興加入奧委會大家庭希望憑着在劍擊界累積的知識及經驗，竭盡所能為港協暨奧委會同整個體育界服務。而馬術會會長利子厚希望利用於商界的經驗，進一步推動體育發展。