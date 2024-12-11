利華古遜又玩絕殺　破國米歐聯不敗身

周三(11日)凌晨歐聯，德意盟主交鋒，利華古遜再次展現「絕殺王」本色，戰至89分鐘憑後衞洛迪梅基尼建功，主場以1比0擊敗國際米蘭，兼打破對方今屆歐聯不敗之身，換言之，36支參賽球隊只剩下6戰全勝嘅利物浦未輸過。

利華古遜今仗佔盡上風，全場有17次射門，國際米蘭僅得6次，開賽3分鐘，利華古遜幾乎迅速打開紀錄，前鋒尼敦迪拿凌空抽射，可惜中楣彈出。其後格列沙加、科利安華迪斯、謝利美費林邦分別創造具威脅攻門，但都無功而還。

當全世界以為會握手言和，利華古遜透過1次角球攻勢，把握對方解圍不遠，重新組織後，由洛迪梅基尼射入，呢位27歲法國國腳今夏由巴黎聖日耳門外借去利華古遜，首次入波，表現令人驚喜。利華古遜上季曾經多次比賽末段攻入關鍵球，今季延續「絕殺王」威力。

至於國際米蘭歐聯4連勝走勢告終之餘，今屆首次失波就輸波，教練施蒙尼恩沙基承認球隊表現唔及對手。此外，「細恩」輪換陣容亦係輸波原因，3位主力拿達路馬天尼斯、尼高路巴列拿、費達歷高迪馬高都係下半場入替，導致大部分時間捱打。