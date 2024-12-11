短池世錦賽首日即現6項世績　何詩蓓今日亮相100自　

一連六天的世界短池游泳錦標賽周二（10日）在布達佩斯開鑼，首個決賽日已創造了6項世界紀錄，當中包括加拿大天才泳手麥恩杜殊奪生涯首金，而港將亦傳喜訊，譚凱琳打破塵封10年的50米蝶泳港績，兼助港隊刷新4X100米自由泳紀錄。何詩蓓今午4時02分將於女子100米自由泳初賽亮相。

作為泳壇於本年度的壓軸大戰，短池世錦賽吸引全球頂級泳手雲集，在首天決賽日激戰下誕生了6個世界紀錄，今夏在巴黎奧運勇奪3面金牌麥恩杜殊以強勢游出3分50秒25奪得女子400米自由泳奪冠，贏得生涯首個短池世界冠軍，並打破了中國李冰潔於2022年10月所創的世界紀錄；這是18歲的麥恩杜殊自巴黎奧運後首個大賽，她同時刷新了美洲紀錄及世青紀錄。

至於美國隊在首個決賽日也盡顯霸氣，六個新世績項目當中包辦4個，「蝶后」華殊在50米蝶泳兩次刷新世界紀錄，她先以24秒02打破塵封了15年(2009年)的24秒30舊世績，相隔7小時後在準決賽再以23秒94將紀錄再推前，並成為首位突破了24秒的女飛魚；而杜格拉絲在女子200米混合泳以2分01秒63的新世界紀錄封后，美國接力隊分別在男、女子的4X100米自由泳決賽，也分別造出3分01秒66及3分25秒01的新世界紀錄。今天，另一個世界紀錄則落在男子50米蝶泳，由瑞士的邦迪（Noe Ponti）游出21秒43，這已是他今年第3度改寫世界紀錄。

港隊在首天賽事都有出色表現，譚凱琳在女子50米蝶泳初賽游出25秒98，小組排第8未能躋身決賽，但成績打破了施幸余保持了10年的香港紀錄；其後她與馬紫玲、吳麗華及李芯瑤出戰女子4X100米自由泳接力初賽，並游出3分39秒67再次打破港績，惟未能躋身決賽。

香港超級飛魚何詩蓓將於周三登場，出戰女子100米自由泳初賽，師妹李芯瑤也會競逐此項。