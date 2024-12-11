東亞外　中華台北贈蒙古「4蛋」　周六鬥港隊爭出線

旺角大球場周三（11日）晚上舉行另一場東亞足球錦標賽外圍賽B組賽事，由中華台北鬥首戰不敵港隊的蒙古，最終中華台北在892名球迷見證下，以4比0勝出，憑較佳得失球差力壓港隊，登上榜首，下場將於周六（14日）與港隊正面交鋒，爭奪出線資格。

由前港隊主帥加利韋特領軍的中華台北，有於海地出生的班奇上演地標戰，聯同安以恩一同攻堅，曾為南韓小國腳的姜泰源控制中場，陳浩瑋及蔡立靖先列後備；至於第1場分組賽以0比3不敵港隊的蒙古，續由根達把關，拿古爾於前線爭取入球。

開賽11分鐘，中華台北有黃金機會，簡柏庭踢入禁區，安以恩近門狂抽被根達擋出。23分鐘，安以恩左路傳中，王建明窩利抽射高出，3分鐘後，班奇右路傳入禁區，刁天龍起腳同樣未能命中目標。中華台北到42分鐘打開紀錄，班奇頂贏奧達高巴托後傳入禁區，助攻安以恩射成1比0完半場。

中華台北換邊後繼續搶攻，54分鐘有黃金機會，姜泰源分邊，刁天龍起腳中柱彈出，4分鐘後，刁天龍左路傳中，班奇射成2比0。其後中華台北調入陳浩瑋加強攻力，76分鐘見效，陳浩瑋傳予刁天龍，後者傳中助攻游耀興門前建功，7分鐘後，安以恩右路推大位起腳射入，為中華台北埋齋，贏4比0完場，並憑較佳得失球差力壓港隊，登上榜首，周六（14日）會惡鬥港隊，爭奪出線資格。