東亞外　加利韋特：香港球迷堅係「識波」

東亞足球錦標賽外圍賽周三（11日）B組第二場分組賽於旺角大球場上演，最後由前港隊主帥加利韋特領軍的中華台北，以4球擊敗蒙古，賽後加利韋特接受訪問時對於相隔6年重返香港感到高興，並表示懷念香港的足球氛圍，期待於周六（14日）的出線「生死戰」與港隊正面交鋒。

加利韋特於2018年曾就任港隊主教練3個月，其後請辭過檔日本J2球會東京綠茵，去年5月第二度重掌中華台北帥印，對於相隔6年重返香港，加利韋特表示相當懷念香港足球的熱情氛圍，並大讚本地球迷「識波」：「我曾經帶住香港贏過『東亞外』，呢度帶畀我好多美好回憶，我好愛香港。香港球迷好了解足球，開波前同佢哋傾計，討論戰術嗰時，感受到佢哋堅係『識波』，喺台灣嗰邊足球唔算主流運動，咁嘅交流比較少啲，我幾懷念呢種互動。」

周六（14日）港隊將於主場迎戰中華台北，作為B組出線的關鍵一役，「倒戈」的加利韋特強調下場非勝不可，同時充滿期待：「我哋如果下場贏到就可以晉級，所以目標一定係要贏到港隊。港隊嘅實力近年愈來愈好，下場我可以肯定好精彩，好期待下場同港隊交手。」加利韋特又坦言對港隊現任主帥韋斯活的了解不深：「我唔太了解佢（韋斯活），淨係知佢同我一樣係嚟自英國，香港係佢執教嘅第二個代表隊，但除此之外我對佢嘅背景真係唔清楚。」