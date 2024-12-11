張家朗新設計鞋款　座右銘寄語「DON’T LOSE YOUR WAY」

剛在FIE世界盃高崎站贏得銅牌的花劍「世一」張家朗，今年可謂大豐收，憑不懈努力及精神在巴黎奧運成功衞冕金牌，登上事業高峰，受張家朗再次勝利竭盡全力的精神所打動，Nike再度將其信念及精神注入全新特別版的Air Zoom Vomero 5當中，與他共同設計這雙鞋款。張家朗希望藉此寄語大家不要忘記過去，在追逐人生目標之際，也緊記自己如何一路走來。

張家朗衛冕的整個過程中衝破重重難關，但在全城見證下他再次勇奪金牌。他不僅成為香港歷史上首位兩奪金牌的運動員，更是68年來首位順利衛冕男子花劍冠軍的劍手，締造了不朽傳奇。但張家朗沒有因一次勝利而止步，他努力超越自己，激勵更多人為夢想奮鬥，以生命影響生命。

受張家朗的精神所打動，Nike再度將其信念及精神注入全新特別版的Air Zoom Vomero 5當中，與他共同設計這雙鞋款。Air Zoom Vomero 5充滿復古色彩，與兩年前推出的張家朗特別版NikeAir Max 97一樣，他的個人座右銘「DON’T LOSE YOUR WAY」亦印在這雙Air Zoom Vomero 5上，繼續讓他的信念與精神傳承，激勵及啟發下一代運動員。

從3年前的東京，張家朗歷史性贏得金牌，香港隊相隔25年再添金牌。征戰巴黎，家朗面對芸芸強手穩住了陣腳，然而在決賽最後一分打足三次他沉著應戰，最終贏得比賽的瞬間震撼全場，張家朗表示技術以外，勝利全因心態的調整：「當我站在劍道上，我的心態不是認輸，而是全力以赴打好每一劍。即使最後輸了，我也不會讓你贏得那麼輕鬆。」

「當初選擇劍擊因為我確實很喜歡很享受這項運動，並非因為我要取得甚麼成績。有一段時間狀態不好，為什麼打得差，『明明之前成績那麼好，現在卻一落千丈』，卻忘記為甚麼開始打劍。自此一直緊記『DON’T LOSE YOUR WAY』這句說話，提醒自己不要迷失。」

「我希望我的勝利能激勵到剛開始劍擊的小朋友，不要因為地方小而氣餒，任何人都可以成為冠軍。」他鼓勵下一代運動員不要懼怕艱苦，汗水和努力將成為你在賽場上成功的關鍵。