希斯基：作客王阿聯可贏水手

上季澳職常規賽及季後賽冠軍中岸水手開季表現漫熱，不過最近於常規賽錄得兩連勝，似乎有回勇跡象。

我認為，中岸水手今季要同時兼顧亞冠精英盃，對其球員於本土聯賽的發揮，帶來了很大的負面影響。他們不但要進行額外的比賽，還要長途跋涉到中國及日本比賽，所以導致球員身心俱疲。然而，由於亞冠盃將會休戰，直至2月中才重燃戰火，故此他們可以將專注力放回在本土聯賽，力爭上游。

上仗憑著古奧梅開二度，他們成功以2比1擊敗來訪的FC悉尼。古奧的速度確實為對手防線帶來很大麻煩，亦令他成為球隊最危險人物，不過仍有需要改善一下穩定性的問題。現時他應該信心十足，如果米基爾杜卡等隊友能夠創造機會，並將皮球送到他腳下的話，我認為他將有機會建功。

阿德萊德聯上季渡過了一個艱難的球季，但今季卻表現出色，頭6場常規賽錄得4勝2和的好成績。

我的前隊友克勞夫成為了阿聯的核心人物，今季一共攻入3球及交出兩次助攻，而史提芬莫克以及兩位年青球員阿奇葛雲及盧卡祖雲奴域，組成了令人興奮的前線進攻組合。

至於後防方面，上仗他們擊敗紐卡素噴射機時，終於取得今季首次零封成績，絕對是另一個利好因素，事關他們在之前的賽事實在失球太多了。

賽前雙方的近況狀態都相當不錯，但我始終較為睇好阿德萊德聯，皆因阿聯對上3場作客比賽全勝，我預計他們今仗最終可保持作客全勝佳績。