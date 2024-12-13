東亞外　唔贏唔得！港隊喪攻中華台北

「東亞足球錦標賽」外圍賽周六（14日）尾場，爆發B組出線「生死戰」，港隊坐鎮旺角大球場硬撼中華台北。兩隊首戰同樣旗開得勝，但由於港隊得失球差不及對手，今場必須擊敗對手，才可躋身決賽，球迷記得入場打氣，一齊高呼「We are Hong Kong」！ (港台電視32周六晚上8時直播)

由於中華台北周三(11日)大勝蒙古4球，令首仗僅以3球擊敗同一對手的港隊，今場許勝不許和。港隊後衞周緣德（Oli）因家人工作關係，年少時一直在台灣生活，更曾在台甲打滾，他坦言十分熟悉對方球員：「我住咗喺台灣十幾年，好多人都做過隊友或者交過手，佢哋嚟香港都有搵我。當中最老友一定係安以恩，佢嗰陣啱啱嚟到台灣，就係同我踢同一隊。」賽前港隊補選了伍瑋謙，頂替身體不適的謝家榮。

除此之外，Oli又提到中華台北近年足球水平進步不少，預期今場會相當難踢，盼自己除做好防守外，更可以入波幫助港隊出線：「中華台北絕對係今次外圍賽最強對手，陣中唔只好多歸化、混血兵，又有好多球員外流中國聯賽。」

世界排名165位的中華台北，今場只要不敗便可殺入決賽，惟主教練加利韋特強調會以贏波為目標。加利韋特2018年曾短暫擔任港足主帥，相隔6年後再次返港，他指對這場倒戈戰十分期待：「我仍然認識好多人，好似『阿輝』（葉鴻輝）。依家嘅港隊再加埋年輕球員，相當有質素，同時艾華頓、祖連奴喺前線都好有威脅，不過佢哋未必應付到全場。」

至於陣中曾經效力東方龍獅的翼鋒陳浩瑋，上場有份後備入替，他對重返香港比賽感開心，又希望球隊之後可以踢得更好：「始終第一場，大家需要時間摸索，仲有唔少地方需要改善。不過自己返到嚟旺角場，感覺一切好熟悉，之後對住港隊，我一定會全力以赴。」

另外，同日下午2時會先在啟德青年運動場，舉行一場A組賽事，由港帥郭嘉諾帶領的澳門鬥關島，勝方將會晉級決賽，鬥港隊或者中華台北。是役免費入場，已登記的人士可以於開賽前兩小時開始，於比賽場地正門售票處旁的門票換領處換領門票，詳情請瀏覽HKFA的fb專頁。

【兩隊預計正選陣容】

中國香港

門將：1.葉鴻輝

後衞：3.周緣德 4.鐘樂安 12.費蘭度 21.徐宏傑

中場：11.艾華頓 14.余在言 8.顏卓彬 6.尼高拉斯

前鋒：7.祖連奴 9.安永佳

中華台北

門將：1.黃秋霖

後衞：16.王建明 6.黃子銘 17.陳柏良 2. 刁天龍

中場：21.簡柏庭 20.姜泰源 23.羅偉

前鋒：26.班奇 10.安以恩 19.岳明峰