東亞外　關島贏澳門率先躋身決賽

東亞足球錦標賽外圍賽周六（14日）頭場，在啟體青年運動場上演A組賽事，由港帥郭嘉諾帶領的澳門面對關島。關島最終以2比1險勝而回，率先闖入決賽，將鬥港隊或者中華台北。

今場為啟體副場首度開放予公眾，惟足總在周五下午卻突然宣布，因應政府及啟德體育園安排，由原先安排開賽前兩小時現場免費派發門票、先到先得，改為提供400張門票限額，讓市民在網上實名登記免費換領，不足1小時已經爆滿。

惟因安排混亂令不少球迷撲空，足總隨後作出回應，就事件造成不便向球迷致歉，又表示得悉反應熱烈，已設立櫃位為海外球迷安排門票，並在賽前半小時臨時派手帶予球迷入場，惟今場最終仍只得534人入場。

今場比賽勝方將可躋身決賽，關島31分鐘先開記錄，高美斯落底傳中，森本利昂近門大腳抽入。不過上半場尾段澳門成功扳平，徐峻峰禁區內被踢跌，球證直指十二碼，李政霖操刀射入，半場兩隊踢成1比1。易邊後兩隊互有攻守，73分鐘關島再度領先，高美斯起腳被門將撲出不遠，泰塔古補射得手，最終關島以2比1擊敗澳門，率先闖入決賽。