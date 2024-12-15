近況低沉力爭反彈　曼市打吡半場大搏拳

英超上演「曼徹斯特打吡戰」，曼城主場火併曼聯。兩隊上次交手係英足盃決賽，曼聯贏2比1捧盃，時隔數月雙方都出現大變動，剛易帥嘅「紅魔鬼」聯賽2連敗，「藍月亮」近期亦罕有地嚴重下滑，今場重點係邊隊先反彈，既然曼城近7次聯賽主場，有6次半場開2球或以上，加上打吡戰例多入波，追實1.5球半場大。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

曼城10月尾英聯盃不敵熱刺後成績直插谷底，一度各項賽事連輸5場，近6場聯賽1勝1和4負跌出三甲，係哥迪奧拿上任以嚟最差，連帶球員亦信心動搖；有分析指曼城崩潰始於後防出現傷兵潮，特別係防中洛迪卡斯簡迪受傷最致命，不過最大問題其實係佢哋近年習慣勝利，遇上前所未有嘅逆境無法擺正心態，唔肯踢「擦鞋仔波」，繼續盲目「繡花」導致愈陷愈深。

對於曼城嚟講，今場可能係個擺脫困局嘅機會，而且打吡戰冇得縮，兩隊亦求勝心切，入波必多。

曼聯新帥魯賓艾摩廉嘅蜜月期意想唔到咁短暫，2連勝之後立即遭逢聯賽2連敗，聯賽排名回落到13位，特別係2比3不敵諾定咸森林，防守高波能力同門將奧拿拿嘅犯錯都相當致命，呢兩個弱點極可能被哥迪奧拿作針對性部署，相信今場好難保持清白。

然而艾摩廉嘅戰術體系確實令曼聯攻力增強，上場歐霸盃反勝柏辛域陀尼亞就有海倫「起孖」，對住脆弱嘅曼城後防將有一定收穫，適逢曼城近況疲弱，曼聯肯定會「趁佢病攞佢命」，加上曼城近期經常上半場已有交收，1.5球半場大值得睇好。

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