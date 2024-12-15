同一項目初賽至決賽3破世界紀錄　華殊威震世泳賽

布達佩斯世界短池游泳錦標賽紀錄停不了，狀態托弗的美國女飛魚華殊（Gretchen Wahsh）搶盡風頭，於女子100米蝶泳及50米自由泳均刷新世界紀錄，今屆個人累積個人賽4金兼8破世績。

21歲的華殊於100米蝶泳的初賽及準決賽，已兩度打破世界紀錄，來到當地時間周六晚（香港時間周日凌晨）的決賽，她再以52秒71再創新猷，「說真的，我自己也感到有點震驚，不過每次比賽我都調節一下某些細節，目的就是尋求進步。」日前已奪50蝶、100混及100自個人賽金牌的華殊說。

大約半小時後，華殊再出戰女子50米自由泳準決賽，並力壓隊友杜格拉絲，以22秒87打破塵封7年的世界紀錄，大熱躋身決賽，有望再添金牌。事實上，美國泳壇史上以往只有5位傳奇人物，曾經在一屆世界賽或奧運能奪4金或以上，他們包括史畢茲、菲比斯、羅切特、列迪姬及迪素爾，華殊成為達到此里程碑的第6人。

另邊廂，開曼群島男飛魚曲克斯（Jordan Crooks）於男子50米自由準決賽泳突破人類極限，以19.9秒奪金兼破世績，成為史上首位游進20秒大關的泳手，強勢晉級。至於港將何甄陶亦在此項50米自準決賽角逐，游出20秒85總排名11，未能進入决賽，卻打破自己保持的香港紀錄20秒98。